Спрос на уединение формирует новые тренды на рынке недвижимости
Новое исследование девелоперской компании October Group выявило кардинальное изменение в отношении россиян к соседскому общению, сообщает «Лента.ру».
Согласно полученным данным, почти половина жителей страны (47%) сознательно выбирают стратегию «вежливой дистанции», ограничиваясь лишь поверхностным знакомством с обитателями своего дома.
Каждый пятый респондент (20%) открыто признается, что целенаправленно минимизирует любые контакты с соседями, рассматривая их как неизбежное зло городской жизни.
При этом, как отмечают аналитики, 27% граждан готовы к соседскому общению исключительно при наличии общих интересов или хобби, что свидетельствует о формировании новой модели избирательных и строго дозированных социальных контактов в условиях многоквартирного проживания.
