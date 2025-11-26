Спрос на уединение формирует новые тренды на рынке недвижимости

В России наметился четкий тренд на дистанцирование от соседей

Согласно полученным данным, почти половина жителей страны (47%) сознательно выбирают стратегию «вежливой дистанции», ограничиваясь лишь поверхностным знакомством с обитателями своего дома.

Каждый пятый респондент (20%) открыто признается, что целенаправленно минимизирует любые контакты с соседями, рассматривая их как неизбежное зло городской жизни.

При этом, как отмечают аналитики, 27% граждан готовы к соседскому общению исключительно при наличии общих интересов или хобби, что свидетельствует о формировании новой модели избирательных и строго дозированных социальных контактов в условиях многоквартирного проживания.

