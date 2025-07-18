Спрос на срочный ремонт холодильников и кондиционеров вырос в жару

В июле 2025 года во многих регионах России — в центральной части, на юге, в Поволжье, на Урале и в Сибири — зафиксированы рекордные температуры. Аномальная жара повысила нагрузку на бытовую технику, что привело к увеличению числа обращений за ее ремонтом и обслуживанием, сообщает пресс-служба «Авито Услуг».

Чем выше температура, тем больше срочных заказов

По данным компании, больше всего вырос спрос на услуги, связанные с поддержанием комфортного микроклимата и сохранением продуктов. За первую неделю июля количество запросов на ремонт кондиционеров и систем вентиляции увеличилось в 4,5 раза по сравнению с концом июня. Интерес к ремонту холодильников и морозильных камер вырос на 19%.

Особенно заметен рост срочных заказов — когда клиенты выбирают опции «выполнить услугу сейчас» или «выполнить услугу сегодня». С начала месяца число таких заявок на установку и обслуживание климатического и холодильного оборудования увеличилось на 70%.

«Функция срочных заказов была разработана как часть системной работы по улучшению пользовательского опыта. Погодные условия показали, насколько важна такая опция — особенно в ситуациях, когда речь идет о тепловом комфорте и сохранности продуктов. Мы видим, что пользователи активно используют этот инструмент, а исполнители получают дополнительный поток клиентов», — отметил руководитель категории «Хозяйственные и деловые услуги» на «Авито Услугах» Александр Семочкин.

Оперативность — ключевое преимущество

Согласно статистике платформы, около 35% клиентов хотят получить услугу максимально быстро. При этом примерно 20% мастеров ежедневно готовы выехать по срочному заказу. Объявления с пометкой о немедленном выезде получают больше откликов, что делает эту опцию важным конкурентным преимуществом.