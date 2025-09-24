Спрос на муку в Подмосковье вырос на 8% за месяц
Фото - © Медиасток.РФ
Для приготовления традиционных пирогов, воздушных булок и душистого хлеба невозможно обойтись без качественной муки. В августе 2025 года спрос на пшеничную муку вырос на 8% по сравнению с предыдущим месяцем. Объемы производства в Подмосковье позволяют удовлетворить запрос покупателей. За 7 месяцев 2025 года предприятия Московской области выпустили более 179 тыс. тонн продукта из зерновых и растительных культур, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.
Подмосковные производители обеспечивают 10,6% всего объема муки в ЦФО и 3,3% от общероссийского выпуска. Таких результатов удалось достичь благодаря работе ведущих предприятий отрасли: АО «Раменский комбинат хлебопродуктов», ООО «Агроцентрсбыт» и ООО «Подольский мукомольный завод».
Стабильная работа агропромышленного комплекса позволяет обеспечивать внутренние потребности региона в основных продуктах питания. За 2024 год объем производства муки в Московской области составил 314,6 тыс. тонн.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.
«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.