Спрос на муку в Подмосковье вырос на 8% за месяц Общество сегодня в 15:24

Для приготовления традиционных пирогов, воздушных булок и душистого хлеба невозможно обойтись без качественной муки. В августе 2025 года спрос на пшеничную муку вырос на 8% по сравнению с предыдущим месяцем. Объемы производства в Подмосковье позволяют удовлетворить запрос покупателей. За 7 месяцев 2025 года предприятия Московской области выпустили более 179 тыс. тонн продукта из зерновых и растительных культур, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.