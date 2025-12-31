Спрос на «домашние» салаты взлетел на 30% перед Новым годом

Перед Новым годом продажи салатов «по-домашнему» выросли на 30%. Находчивые домохозяйки активно зарабатывают на празднике — женщины готовят новогодние салаты на своей кухне, а после продают их, сообщает Baza .

На сегодняшний день самыми востребованными салатами стали «Оливье», «Крабовый», «Сельдь под шубой» и «Мимоза». Причина заключается в том, что для их приготовления требуется много ингредиентов, которые нужно долго варить и нарезать.

Хозяйки рассказали, что предлагают желающим продукцию лотками весом от 400 граммов до 3 кг. Средний чек за одну позицию может достигать 2–5 тыс. рублей, при этом закупочная стоимость составляет около 500–600 рублей. Некоторые особенно находчивые продавцы устанавливают завышенные цены — до 6–10 тыс. рублей.

Женщины размещают свои объявления на сайтах доставки еды, в соцсетях и в местных чатах соседей, где, по их словам, продажи наиболее активны.

Внезапный спрос на домашние закуски хозяйки связывают с популярностью еды «как у мамы», а также нехваткой свободного времени и повышенным доверием к домашнему бизнесу, из-за участившихся случаев отравлений в ресторанах и кафе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.