Справочная служба правительства Москвы принимает свыше 500 тыс звонков в месяц

Горячая линия Единой справочной службы правительства Москвы в среднем принимает более 500 тыс звонков в месяц, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«За 10 лет горячая линия единой справочной службы Правительства Москвы стала настоящим помощником горожан», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Наиболее часто москвичи интересуются графиком работы и адреса центров «Мои Документы» и городских ведомств, информацией о готовности документов, начислениями за ЖКУ, возможностями портала mos.ru, получением госуслуг в электронном виде и др.

Власти Москвы продолжают совершенствовать работу линии, внедряя современные технологии искусственного интеллекта, расширяя базу знаний и обучая специалистов контакт-центра. Меры позволяют предоставлять горожанам быстрые и качественные консультации, обеспечивая высокий уровень обслуживания.

