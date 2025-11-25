Спортсмены поборолись за главный приз турнира по теннису в Павловском Посаде

Федерация тенниса Павлово-Посадского городского округа во главе с Сергеем Коврижных, директором СШ «Вымпел» города Электрогорск, блестяще провела открытый парный турнир, посвященный Дню работника внутренних дел, на призы легендарного общества «Динамо». Всего в нем приняло участие около 50 спортсменов из Московской области, Москвы и Владимирской области.

Зал был наполнен не только спортивным азартом, но и настоящим праздничным настроением! Мероприятие началось с яркой торжественной церемонии: выступление талантливого творческого коллектива с танцевальной композицией и красивый вокал, тронувший до глубины души.

Зажигательные и мотивирующие речи почетных гостей, которые зарядили всех участников на победу и подарили бурю положительных эмоций.

«Это был не просто старт соревнований, а настоящий праздник духа, силы и воли к победе! На кортах — настоящие битвы! А потом началось самое интересное, на кортах стартовали настоящие баталии!», — отмечают организаторы турнира.

Парные матчи получились невероятно зрелищными, динамичными и напряженными. Каждая подача, каждый срез, каждая мощная атака у сетки сопровождались аплодисментами благодарных зрителей.

Спортсмены продемонстрировали не только великолепную технику, но и настоящий командный дух.

