«Спортмастер» завершил I этап строительства складского комплекса в Балашихе

Компания получила официальное разрешение на запуск складского комплекса первого этапа в Балашихе, общая площадь которого составляет более 55 тыс. кв. м. В 2026 году планируется ввод в эксплуатацию второго здания реализуемого проекта, сообщает пресс-служба администрации округа.

Новый складской комплекс будет предназначен для хранения и роботизированной обработки товаров, что позволит сократить время доставки до покупателя. Его запуск в работу позволит объединить все складские площадки компании.

В Балашихе расположен крупнейший распределительный логистический центр компании «Спортмастер», площадь которого составляет около 130 тыс. кв. м. На его территории работает около 18 км конвейерных линий. В логистическом центре производится сортировка товара и его распределение на другие склады и в магазины. Также в логистическом центре «Спортмастер» внедрены современные IT-системы управления складом, механизированные системы отборки товара, конвейерные линии.

Реализация проекта приведет к модернизации имеющегося складского комплекса предприятия, который находится на смежном земельном участке, создаст около 1200 новых рабочих мест и увеличит налоговые поступления в бюджет Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.