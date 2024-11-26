Спортивный фестиваль «Зима в Москве» пройдет в «Лужниках»

1 декабря на Фестивальной площади московских «Лужников» откроют Зимний спортивный фестиваль, он будет работать до 28 февраля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Фестиваль «Зима в Москве» объединит горожан и гостей столицы на просторной снежной площадке. Там будет горка для катания на тюбингах и сноубордах, которые можно взять напрокат бесплатно. По выходным пройдут мастер-классы профессиональных сноубордистов и автограф-сессии с известными спортсменами.

С 28 декабря по 8 января для гостей подготовили различные состязания на свежем воздухе. Можно поиграть в снежный дартс и поучаствовать в забегах на снегоступах. Для детей подготовлена специальная программа. В нее вошли слалом, мастер-классы по созданию новогодних украшений и другие развлечения.

В специально оборудованных зонах все желающие могут выпить горячий чай или кофе с легкими закусками.

Площадка будет работать каждый день, кроме понедельника, с 12:00 до 20:00 по будням и с 11:00 до 21:00 по выходным.