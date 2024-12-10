Спортивные достижения воспитанников шатурской школы: серебро и золото на турнирах по боксу

В спорткомплексе «Олимп» города Конаково прошло торжественное открытие двух региональных турниров по боксу: «Виктория» среди девушек и «Кубок дружбы» среди юношей. В этих соревнованиях приняли участие более 340 спортсменов из 30 регионов страны, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По итогам турнира выдающаяся спортсменка шатурской спортшколы, Анфиса Арзамазова, завоевала серебряную медаль, продемонстрировав высокий уровень подготовки и боевого духа. Оба турнира имеют традиционное значение и приурочены к освобождению Конаковского района от немецко-фашистских захватчиков.

Кроме того, в минувшую субботу в Коломне состоялся еще один важный турнир по боксу, где воспитанник шатурской спортивной школы, Амир Муртазоев, под руководством тренера Станислава Тарачанова, в весовой категории 60 кг уверенно провел все свои поединки и стал Чемпионом турнира.

Эти достижения подчеркивают высокий уровень подготовки молодых спортсменов и их стремление к победам на спортивных аренах.

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