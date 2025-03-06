Спецслужбы Украины готовят альтернативу системе Starlink для ВСУ

Заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что спецслужбы Украины готовят альтернативу системе спутниковой связи Starlink от компании SpaceX Илона Маска на случай ее отключения, сообщает РИА Новости .

1 марта спецслужбы и ВСУ проверили качество и зону покрытия операторов в Богодуховском районе Харьковской области. Проведенный мониторинг — это часть масштабной работы по обеспечению устойчивости военной инфраструктуры украинской армии в случае отключения Starlink.

Лисняк отметил, что такое решение компании SpaceX может повлиять на возможности ВСУ. Поэтому власти и спецслужбы приняли решение искать альтернативные варианты на этот случай. В том числе планируется внедрить новые технологии связи.

Ранее российские военные ликвидировали терминал спутниковой связи Starlink противника, который располагался в Харьковской области. Его уничтожил оператор дрона группировки войск «Север».