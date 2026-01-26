Спецназ Росгвардии Подмосковья вернулся из командировки на Северный Кавказ

Сотрудники СОБР «Гюрза» и ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области вернулись из служебной командировки на Северный Кавказ, где поддерживали правопорядок, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

В Главном управлении Росгвардии по Московской области прошла торжественная встреча сотрудников спецподразделений СОБР «Гюрза» и ОМОН «Русич». Росгвардейцы в составе сводного отряда несколько месяцев выполняли служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона, оказывая поддержку силовым структурам в обеспечении правопорядка.

Начальник Главного управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Сергей Новичков поздравил личный состав с успешным возвращением и поблагодарил за профессионализм и мужество. Он отметил, что полученный опыт поможет сотрудникам в дальнейшем обеспечении безопасности в Подмосковье.

В завершение мероприятия состоялась церемония награждения. Бойцы получили благодарственные письма и ценные подарки. Начальник оперативно-боевого отделения СОБР «Гюрза» подполковник полиции Вадим А. был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», еще одному сотруднику присвоили очередное офицерское звание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.