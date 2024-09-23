Спецназ «Ахмат» уничтожил французскую гаубицу CAESAR в Курской области

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Спецназ «Ахмат» уничтожил французскую САУ CAESAR в Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале .

Также он сообщил об уничтожении одного миномета и нескольких единиц техники и «много противника».

По его словам, противник перекинул «новые отряды беспилотчиков», которые «круглосуточно летают на нашем участке и пытаются чего-то добиться». Но они ничего не поменяют, отметил он.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может назвать нападение ВСУна Курскую область оглушительным успехом.