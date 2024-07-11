Специалисты «Центра мемориальных услуг» провели 12 тыс консультаций с апреля

За второй квартал 2024 года специалисты ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» провели 12 380 консультаций для граждан по вопросам погребения и похоронного дела. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Жители Московской области чаще всего обращались за помощью специалистов учреждения по телефону круглосуточной горячей линии организации. Специалистами оперативно-диспетчерского и консультационного отделов учреждения во II квартале 2024 года обработано более 9 тыс. входящих звонков.

«Это показывает высокий уровень доверия к нашему учреждению со стороны жителей Подмосковья, желающих получить объективную и качественную помощь по вопросам погребения и похоронного дела. Важной частью каждодневной работы диспетчеров являются инструкции о том, как избежать мошенничества, ведь стрессовая ситуация делает человека уязвимым, что дает «нечистым на руку ритуальным агентам» возможность для обмана», — отметили в ведомстве.

Кроме того, сотрудники ГБУ МО «ЦМУ» в общей сложности осуществили 72 выезда и провели 2 517 консультаций для граждан во время выездных мероприятий в отделениях МФЦ и на кладбищах Подмосковья, в офисе учреждения и территориальных МКУ (уполномоченных органов местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела).

Традиционно больше всего обращений жителей Московской области поступило по вопросам порядка организации похорон и оформления соответствующих документов для захоронения. Также граждане интересовались, как получить социальное пособие и единовременную материальную помощь на погребение и в какие организации для этого необходимо обратиться.

«Специалистами оперативно-диспетчерского и консультационного отделов учреждения за II квартал 2024 года проделана большая работа по консультированию населения. Мы будем и дальше стремиться поддерживать высокие стандарты в оказании помощи людям, столкнувшимся с утратой близких», — рассказал директор ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» Николай Казаков.

Проводимые с 2019 года выездные консультации также способствуют поддержанию открытости и доступности информации о похоронной сфере для граждан Московской области. Именно поэтому сотрудники консультационного отдела ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» вот уже пятый год еженедельно работают в МФЦ Подмосковья.

Подробная информация о том, как можно обратиться в ГБУ МО «Центр мемориальных услуг», доступна на официальном сайте учреждения, ответы на часто задаваемые вопросы размещены по ссылке. Телефон круглосуточной горячей линии ГБУ МО «ЦМУ»: 8 (498) 568-99-99.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.