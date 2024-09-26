Специалисты рассказали о самой молочной породе коров в Подмосковье

Голштинская порода коров — одна из наиболее популярных молочных пород не только в России, но и во всем мире. Голштины отличаются крупным размером, крепким телосложением и высоким уровнем молочной продуктивности. Средний удой коров этой породы на предприятиях Московской области составляет свыше 9 тонн молока в год. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Молоко содержит большое количество белка, жира и других полезных веществ. Из него производят широкий спектр молочных продуктов: сыр, сливочное масло, творог, йогурты, кефир и другие кисломолочные продукты.

На долю голштинского скота в Подмосковье приходится 75,2% от общего количества коров молочных пород. Лидером по молочной продуктивности является корова под номером 211, принадлежащая ООО «ТиЭйч-РУС Милк Фуд» (г.о. Волоколамск). От нее за последний год получено за 3 лактацию свыше 22 тыс. литров молока с жирностью 3,81% и содержанием белка — 2,85%.

Региональная селекция по многим молочным породам достойна мирового уровня. Хозяйства из других регионов России приобретают молочный скот именно в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.