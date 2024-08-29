Специалисты приступили к реабилитации Троицкого пруда в Москве

Стартовала реабилитация Троицкого пруда на юго-западе столицы. Работы проводят специалисты комплекса городского хозяйства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Водоем площадью 0,4 га расположен на территории парка культуры и отдыха «Яблоневый сад». По словам Бирюкова, пруд находится в неудовлетворительном состоянии из-за скопившегося на дне слоя иловых отложений и локальных разрушений в зоне береговой полосы. Кроме того, летом там наблюдается активное цветение акватории.

Именно поэтому власти решили провести реабилитацию водоема. Работы планируют завершить до конца 2024 года. В рамках проекта водоем очистят от ила и различного мусора, благодаря чему средняя глубина увеличится до 2,5 м.

Кроме того, специалисты отремонтируют береговую полосу протяженностью почти 380 м. Они проведут отсыпку всего периметра гравием.

«Дополнительно восстановим два деревянных настила и связывающий берега деревянный мост. Параллельно будут организованы работы по созданию зоны биоплато общей площадью около 160 кв. м., в которое высадят водные растения», — отметил Бирюков.

Он добавил, что специалисты регулярно проводят обследования московских водоемов. Решение об их реабилитации принимается в случае выявления проблем.

Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в 2024 году в столице запланировано обновление более 20 прудов.