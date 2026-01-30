Специалисты оценили уход за лесами в Можайском округе Подмосковья

В Можайском округе 30 января прошло выездное совещание комитета лесного хозяйства Московской области, на котором специалисты оценили работу по уходу и сохранению лесов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Можайском округе состоялось масштабное выездное совещание под руководством председателя комитета лесного хозяйства Московской области Алексея Ларькина. В мероприятии приняли участие десятки специалистов отрасли, которые посетили Порецкое и Глазовское лесничества для изучения опыта Бородинского филиала ГАУ МО «Мособллес» в применении техники и проведении лесохозяйственных работ.

Программа началась с инспекции участков проходных рубок в Порецком лесничестве и прочистки молодняка в Глазовском. Директор-лесничий Бородинского филиала Махач Сабирович Ширинов продемонстрировал коллегам ход работ на местах.

Особое внимание уделили проходным рубкам, которые являются приоритетом ведомства в этом году. В районе деревни Заслонино такие работы ведутся на площади более 10 гектаров. При прочистке молодняка у деревни Горетово на площади 11,6 гектара использование современной техники позволяет обрабатывать свыше гектара в день и экономить трудовые ресурсы.

Участники совещания высоко оценили эффективность внедряемых технологий и отметили, что полученный опыт будет полезен для других лесничеств Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.