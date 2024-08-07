Специалисты Минсельхозпрода Подмосковья рассказали о пользе козьего молока

В Подмосковье действуют десятки ферм, занимающихся молочным направлением, в том числе производством продукции из козьего молока. Среди них домашнее хозяйство «Булатово» под Подольском, ферма «Коза Ностра» в деревне Головково-Марьино Талдомского округа, козья ферма «Сати» в сельском поселении Васильевское городского округа Серпухов и другие. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Козье молоко обладает рядом преимуществ по сравнению с коровьим, среди преимуществ:

жир в молоке, которое дают козы, имеет мелкодисперсную структуру, поэтому оно легче усваивается в организме;

в козьем молоке содержится больше меди, марганца и молибдена, что способствует нормальной регуляции метаболических процессов и поддержанию процессов кроветворения.

козье молоко богато кальцием, в нем содержатся витамины, играющие важную роль в поддержании иммунитета — среди них А и D. Пониженное содержание природного молочного сахара (лактозы) в этом продукте делает его подходящим к употреблению без опасения для тех, у кого плохо усваивается лактоза.

На территории региона из козьего молока производится не только молочная продукция, но и сыры разных сортов — начиная с мягкого, заканчивая твердыми сырами долгого созревания.

Экологически чистый продукт локальных производителей можно приобрести на фермах, а также на рынках и ярмарках, последние из которых проводятся на регулярной основе во всех муниципалитетах.

Список ярмарок на август с адресами и датами проведения представлен на сайте министерства в разделе «Документы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.