Специалисты Минсельхоза Подмосковья поучаствовали в международном конгрессе

В Подмосковье состоялось открытие международного конгресса «Пчела и человек-2025: Россия и дружественные страны», в котором приняли участие представители Государственной думы РФ, Минсельхозпрода МО, профильных научных учреждений, а также ведущие эксперты в области пчеловодства, ученые и практики из более 20 стран: Республики Беларусь, Египта, Саудовской Аравии и других, сообщает пресс-служба ведомства.

В регионе за год было произведено 300 тонн меда, численность пчелиных семей составляет около 14 тысяч. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом и налаживания связей. Участники обсудили актуальные вопросы, среди которых борьба с болезнями пчел и инновационные подходы к ведению пчеловодства, развитие отрасли в России и в дружественных странах, а также перспективы совместной работы для решения общих задач.

Второй день мероприятия прошел в Российском государственном аграрном университете — МСХА имени К. А. Тимирязева, на базе которого неоднократно собирались эксперты, бизнесмены, инвесторы и лидеры отрасли пчеловодства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.