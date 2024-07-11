Специалисты меняют брусчатку в скверах «Юбилейный» и «Юность» округа Химки
Фото - © Администрация Химки г.о.
В скверах «Юбилейный» и «Юность» городского округа Химки ведут работы по замене брусчатки. В планах специалистов — обновить 5 тыс. кв. метров плитки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Обновление пешеходных дорожек в скверах стартовало в конце мая. Специалисты демонтировали старую плитку, обследовали территорию прогулочных аллей. На данный момент ведут работы по укладке нового дорожного покрытия.
«Прогулка в сквере «Юбилейный» для меня — настоящий источник вдохновения и умиротворения. Он находится прямо рядом с домом, поэтому я прихожу сюда очень часто. Люблю гулять по дорожкам, увлекаясь запахами цветов», — поделилась химчанка Анна Макарова.
Работы по благоустройству в этом году проведут и в других зонах отдыха Химок. Так, в парке Толстого обновят дорожно-тропиночную сеть и модернизируют систему освещения, оборудуют зону развлечений.
Масштабные работы ведут и в Химкинском лесопарке. В рамках второго этапа на территории обустроят лыжероллерную трассу, системы водоотведения, очистят пруд и обустроят входные группы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.
«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.