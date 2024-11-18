Специалисты Госветслужбы Подмосковья приняли участие в крупнейшей выставке собак

В Красногорске прошла крупнейшая выставка собак «Евразия». Ветеринарный контроль и регистрацию животных осуществляли специалисты ГБУВ МО «Терветуправление № 1». В рамках мероприятия было осмотрено и допущено к выставке свыше 5 тысяч собак, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Специалисты колл-центра Госветслужбы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказывали любителям породистых животных, кинологам и заводчикам о действующем законодательстве в сфере ветеринарии, ответственном обращении с питомцами, вакцинации, порядке регистрации и работе государственных ветеринарных учреждений Подмосковья.

За два дня работы выставки специалисты проконсультировали более 200 владельцев четвероногих и граждан, планирующих их завести. Больше всего вопросов было задано относительно правил и порядка регистрации собак, поскольку с сентября прошлого года данная процедура стала обязательной на законодательном уровне, все собаки должны быть отмечены в государственной системе учета животных.

Операторы колл-центра, в ряду которого опытные ветеринары и юристы, отвечают на вопросы в сфере ветеринарии ежедневно с 9:00 до 21:00 по телефону: +7 (495) 668-01-25.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.