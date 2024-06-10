Специалисты Гостехнадзора проверили 28 каруселей и батутов на безопасность

За неделю Гостехнадзором Минэкологии Подмосковья было проверено 28 аттракционов. По результатам проведенных контрольных мероприятий, нарушений законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию развлекательных технических средств выявлено не было. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

«Развлекательные технические средства предоставляют возможность получить удовольствие от адреналина и новых ощущений, что может быть веселым и захватывающим занятием для посетителей. Посещение аттракционов часто становится отличным способом провести время в семье или с друзьями. Однако не стоит забывать о том, что некоторые аттракционы могут быть опасными, особенно если не соблюдаются правила безопасности и эксплуатации оборудования», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Неделей ранее специалистами гостехнадзора Минэкологии было проверено 50 подмосковных аттракционов, все развлекательные технического средства тогда, прошли проверку и были допущены до работы.

«Каждый аттракцион должен обслуживаться должным образом и проходить проверку на исправность для допуска его к эксплуатации, во избежание несчастных случаев», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.