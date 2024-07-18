Специалисты ГКУ «Мособлэкомониторинг» проверили воду в 2 водоемах Лотошина

Передвижная лаборатория ГКУ «Мособлэкомониторинг» на неделе выехала в городской округ Лотошино и произвела отбор проб воды в двух водоемах. Превышений нормативов выявлено не было, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Специалистом ГКУ «Мособлэкомониторинг» был осуществлен выезд на территорию городского округа Лотошино для отбора проб воды из озера без названия вблизи деревни Хмелевки и озера Большое вблизи деревни Чапаево, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Московской области.

Исследования состояния воды в отобранных пробах были проведены по 11 показателям: водородный показатель (рН), температура воды, удельная электрическая проводимость, окислительно-восстановительный потенциал, солесодержание, растворенный кислород, фторид-ион, нитрат-ион, хлорид-ион, натрий-ион, аммоний-ион. По результатам исследований в озере без названия вблизи деревни Хмелевки было выявлено снижение концентрации растворенного кислорода — 4,029 мг/дм3 (при ≥ 6,0 мг/дм3 для рыбохозяйственных водоемов), что является следствием эвтрофикации водоема из-за обильного цветения водной растительности.

Превышений нормативов, установленных для водных объектов рыбохозяйственного значения и культурно-бытового водопользования в обоих случаях выявлено не было, как и нарушений природоохранного законодательства.

«Сейчас в Подмосковье жаркий летний период, метеорологи фиксируют рекордные показатели на столбиках термометров, это не может не сказаться на природе. Водная растительность в этом году цветет намного обильнее нежели в прошлом. Сине-зеленые водоросли провоцируют процесс эвтрофикации, вследствие чего вода обедняется кислородом, что в свою очередь приводит к гибели водной фауны», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.