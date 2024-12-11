Специалисты БТИ Подмосковья поучаствовали в фестивале «Своя профессия» в Москве

ГБУ «БТИ Московской области» приняло участие в фестивале «Своя профессия», организованном Государственным университетом по землеустройству. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Основная цель мероприятия заключалась в привлечении внимания студентов и молодых специалистов к профессиям в сферах землеустройства, кадастра и геодезии. В рамках фестиваля специалисты провели консультации для студентов, рассказав им о перспективах трудоустройства в областное БТИ.

Мероприятие привлекло более 450 участников, среди которых были студенты и абитуриенты. Более 50 человек выразили желание пройти практику и в будущем связать свою профессиональную деятельность с учреждением.

Топ-3 профессии ГБУ «БТИ Московской области», которыми интересовались больше всего участков фестиваля: геодезист, кадастровый инженер и инвентаризатор.

Фестиваль предоставил студентам уникальную возможность глубже изучить выбранные профессии и оценить свои карьерные перспективы в данных областях.



Земельными вопросами в Московской области занимается министерство имущественных отношений. Речь идет в том числе о предоставлении земельных участков, принадлежащих региону, в аренду и в собственность на торгах, а также за плату без торгов. За 3 последних года Мособлимущество реализовало на торгах порядка 640 земельных участков под коммерческие цели и 6 тыс. – под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство. Также ведомство устанавливает сервитут в отношении земельных участков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.