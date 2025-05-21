Специалист рассказала, кто звонит и сразу бросает трубку
Заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова рассказала, что телефонные звонки, обрывающиеся через несколько секунд, являются частью отработанных мошеннических схем, сообщает агентство «Прайм».
По ее словам, есть специальные программы, обрабатывающие за секунды тысячи номеров.
Таким образом злоумышленники могут верифицировать «живые» номера для совершения дальнейших атак: от навязчивой рекламы до фишинга или попыток выманить персональные данные.
При этом самые опасные это номера, которые начинаются с 8-800 или с префикса 900. Звонки на них могут оплачиваться по повышенным ставкам.
Управление по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД России акцентировало внимание на необходимости защиты личных данных. Населению настоятельно рекомендуется воздерживаться от передачи финансовой информации, удостоверяющих личность документов, кодов для подтверждения операций, а также имени, даты рождения и номера телефона — особенно когда запрос поступает от лица, представляющегося якобы сотрудником госучреждения.
Результаты опроса среди населения продемонстрировали, что 17,1% респондентов стали жертвами обмана со стороны мошенников в соцсетях или по телефону. 78% сообщили о попытках мошеннических действий, которые, однако, не привели к успеху. 4,9% опрошенных ни разу не сталкивались с подобными ситуациями. Всего в исследовании приняли участие 47 638 человек.