Специалист рассказала, кто звонит и сразу бросает трубку

Заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова рассказала, что телефонные звонки, обрывающиеся через несколько секунд, являются частью отработанных мошеннических схем, сообщает агентство « Прайм ».

По ее словам, есть специальные программы, обрабатывающие за секунды тысячи номеров.

Таким образом злоумышленники могут верифицировать «живые» номера для совершения дальнейших атак: от навязчивой рекламы до фишинга или попыток выманить персональные данные.

При этом самые опасные это номера, которые начинаются с 8-800 или с префикса 900. Звонки на них могут оплачиваться по повышенным ставкам.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД России акцентировало внимание на необходимости защиты личных данных. Населению настоятельно рекомендуется воздерживаться от передачи финансовой информации, удостоверяющих личность документов, кодов для подтверждения операций, а также имени, даты рождения и номера телефона — особенно когда запрос поступает от лица, представляющегося якобы сотрудником госучреждения.

Результаты опроса среди населения продемонстрировали, что 17,1% респондентов стали жертвами обмана со стороны мошенников в соцсетях или по телефону. 78% сообщили о попытках мошеннических действий, которые, однако, не привели к успеху. 4,9% опрошенных ни разу не сталкивались с подобными ситуациями. Всего в исследовании приняли участие 47 638 человек.