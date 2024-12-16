Специалист подмосковного центра «Ясенки» победил в конкурсе «Лучший по профессии»
Фото - © Фотоархив ЦР Ясенки
Специалист по лечебной физкультуре центра «Ясенки», Кожевников Кирилл, занял почетное первое место в ежегодном конкурсе «Лучший специалист учреждения социального обслуживания». Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Кирилл эффективно выстраивает коммуникацию с пациентами и коллегами, что способствует созданию доверительной атмосферы. Он владеет современными методиками и активно применяет их в своей работе.
Кожевников умеет создавать доброжелательную и поддерживающую атмосферу, что особенно важно для пациентов, проходящих реабилитацию. Он проводит комплексные упражнения и физические процедуры для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нацеливаясь на восстановление их функций и улучшение общего самочувствия. Главная цель Кирилла — помочь каждому пациенту восстановиться и повысить качество жизни.
Каждый победитель конкурса получил денежное вознаграждение.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.
«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.