Спасти Нефтяника: под Краснодаром из мазута вытащили щенка

В поселке Небут в Краснодарском крае местные жители и волонтеры смогли спасти из мазута щенка, малыша назвали Нефтяником в честь замечательного события, сообщает Инфо24 .

Прохожие услышали писк из ямы с мазутом и вызвали волонтера. Нефтяник успел провести под землей около 4 часов и чуть не захлебнулся, его вытаскивали около 2 часов.

Затем его отправили к ветеринару: мазут повредил щенку роговицу глаза, пищевод и ушки, еще врач вытащила клеща.

Пушистого малыша забрали неравнодушные люди, у него появилась семья. Он дома и в безопасности, теперь ему предстоит лечение и восстановление.

Ранее в Санкт-Петербурге волонтеры службы спасения «Экстремум» сумели вытащить кота из щели между гранитных плит стены на Фонтанке. Его тоже отправили в ветеринарную клинику, где ему диагностировали побои и истощение. Выманить испуганное животное из западни удалось только при помощи кошколовки и лакомства.