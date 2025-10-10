«Спасли жизнь»: Путин рассказал о главном подарке на день рождения
Фото - © РИА Новости
Президент России Владимир Путин в 73-й день рождения получил особо ценный подарок — иконы, которые помогли российским военным на СВО. По словам главы государства, он лично поговорит с бойцами, которые владели святыми образами, сообщает Life.ru.
Российский лидер отпраздновал день рождения 7 октября. В качестве подарков ему вручали книги, сувениры, фигуры и прочее.
По словам Путина, ему особенно понравился презент от российских командиров.
«Один из командующих передал мне две иконы, которые были на наших бойцах. Эти иконы их спасли — на них вмятины от пуль», — сказал Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что очень благодарен армейцам, которые подарили ему иконы.
«Пусть Господь хранит их так же, как хранил до сих пор», — добавил Путин.
