«Спасли жизнь»: Путин рассказал о главном подарке на день рождения

сегодня в 16:33

Президент России Владимир Путин в 73-й день рождения получил особо ценный подарок — иконы, которые помогли российским военным на СВО. По словам главы государства, он лично поговорит с бойцами, которые владели святыми образами, сообщает Life.ru .

Российский лидер отпраздновал день рождения 7 октября. В качестве подарков ему вручали книги, сувениры, фигуры и прочее.

По словам Путина, ему особенно понравился презент от российских командиров.

«Один из командующих передал мне две иконы, которые были на наших бойцах. Эти иконы их спасли — на них вмятины от пуль», — сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что очень благодарен армейцам, которые подарили ему иконы.

«Пусть Господь хранит их так же, как хранил до сих пор», — добавил Путин.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.