Спасатели провели инструктаж в храме Подольска перед Пасхой

Инспекторы МЧС провели противопожарный инструктаж в Троицком храме Подольска 9 апреля в преддверии Пасхи. Специалисты напомнили священнослужителям правила безопасности во время массовых богослужений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В течение недели перед православным праздником Пасхи сотрудники надзорной деятельности МЧС проводят профилактические встречи во всех храмах Подольска. Особое внимание уделяется пожарной безопасности в период массовых богослужений.

На встрече в Троицком храме инспекторы напомнили настоятелю и персоналу правила использования свечей и лампад, а также указали на недопустимость загромождения проходов и путей эвакуации. Специалисты проверили состояние эвакуационных выходов и огнетушителей и раздали памятки с рекомендациями.

Священнослужителям разъяснили порядок действий при возможном возгорании во время ночной службы, когда в храме находится большое количество прихожан с зажженными свечами. Сотрудники МЧС призвали граждан соблюдать осторожность, не оставлять огонь без присмотра и следить за детьми, чтобы избежать случайного возгорания одежды или икон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.