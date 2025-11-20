Спасатели продолжают искать семью Усольцевых в Красноярском крае

Специалист по связям с общественностью краевого государственного казенного учреждения «Спасатель» Александр Якимов рассказал, что четверо спасателей в рамках недавнего выезда продолжали операцию по поиску пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых, сообщает РИА Новости .

«От нас выехало 4 человека и 3 единицы техники», — отметил он.

17 ноября специалисты обследовали пещеру глубиной 15 м, которая расположена в окрестностях Кутурчина. Спасатели осмотрели три грота и все ходы, но следов семьи не нашли. Работы планируется продолжить и 18 ноября.

Семья Усольцевых — супруги и маленькая дочка — бесследно пропала 28 сентября 2025 года. Следователи рассматривают несколько версий их пропажи. Пока серьезных зацепок нет. По одной из версий, предпринимателя, его жену и маленькую дочь могли съесть медведи.

