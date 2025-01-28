Спасатели предупредили жителей Подмосковья об опасности выхода на лед с детьми

В последнюю неделю января в Московской области установилась теплая погода. Синоптики прогнозируют, что январь 2025 года станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Среднесуточная температура превышает климатическую норму на 10-11 градусов, что влияет на прочность ледового покрытия водных объектов Подмосковья. Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы рекомендуют жителям региона не выходить на тонкий лед и не допускать нахождения детей возле водоемов. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Работник 307-й пожарно-спасательной части Артем Клюев рассказал, что во время профилактических рейдов спасатели призывают жителей Подмосковья соблюдать меры безопасности на водоемах, которые из-за температурных качелей местами даже не затянулись льдом.

«В сети активно Интернет распространяются видеоролики, в которых граждане халатно относятся к собственной жизни и подвергают детей смертельному риску. Так, в одном из видео молодая женщина каталась на коньках по льду подмосковного водоема, толкая вперед детскую коляску. В другом ролике велосипедист тащил за собой санки-ватрушки, в которых сидели малолетние дети. В третьем — рисковали жизнью малыша уже двое взрослых! Такая беспечность в любой момент могла обернуться бедой», — отметил Артем Клюев.

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» настоятельно рекомендуют не выходить на лед рек, прудов и водохранилищ. Из-за оттепели ледовый панцирь водоемов истончился и местами не способен выдержать веса человека, а тем более группы людей.

«Любители активного отдыха могут легко угодить в ледяную ловушку, а выбраться из нее — большая задача. Чтобы не случилось несчастья, за речными пейзажами лучше наблюдать с берега, на коньках кататься только в оборудованных местах, а удочки отложить до настоящих и долгих морозов», — посоветовал Клюев.

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова считает, что родители, которые выходят вместе с детскими колясками на тонкий лед, «страдают бесстрашием».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что благодаря внедренной в области системе «Безопасный регион» за 2024 год удалось раскрыть более 3,5 тыс. преступлений.

«Жизнь ускоряется, мы понимаем, что на органах власти лежит огромная ответственность за благополучие жителей, состояние экономики и инфраструктуры, безопасность в каждой отрасли и на каждой территории. Нам необходимы умные и технологичные решения, цифровые трансформации в управлении. Одно из них — система „Безопасный регион“. Это более 150 тыс. видеокамер, 40 тыс. из них — с функцией распознавания лиц. В прошлом году мы интегрировались с видеонаблюдением Москвы и наращиваем количество видеокамер каждый год. Видим эффект, с их помощью раскрывается большое количество преступлений», — сказал Воробьев.

В Подмосковье активно развивается система видеонаблюдения «Безопасный регион». За прошедший год установлено 17,4 тыс. новых камер, а в 2025 году планируется добавить еще 10 тыс. устройств.