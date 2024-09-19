Спасатели Подмосковья предупредили жителей региона о высокой активности лосей

Начальник территориального управления № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Квашнев рассказал, что в осенний период у лосей начинается гон, из-за чего увеличиваться шансы на встречу с ними. Поэтому он рекомендовали гражданам соблюдать определенные правила безопасности, чтобы не навредить случайно себе или парнокопытному, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Работники противопожарно-спасательной службы объяснили, что лось является довольно опасным животным для владельцев транспортных средств, так как вес и сила этого зверя ощущаются при столкновении, ведь взрослая особь весит в среднем полтонны и может достигать высоты в плечах до двух метров. Водители, особенно в темное время суток, должны обращать внимание на дорожные знаки «Дикие животные», их устанавливают в местах возможного выхода животных на дорогу.

Специалисты проинформировали население о том, что в зоне действия знака необходимо сбавить скорость до минимума, так как в случае необходимости у водителя будет возможность затормозить до полной остановки и избежать опасного столкновения. Если же лось уже стоит на дороге, нужно немедленно остановиться и включить аварийный сигнал, чтобы предупредить других водителей. После этого необходимо тихо дождаться, пока парнокопытное само уйдет в лесной массив, и только после этого можно продолжить движение. В таких случаях нельзя сигналить, моргать светом или как-то иначе пытаться прогнать его с обочины, так как лоси — очень непредсказуемые животные и могут воспринимать такие действия как угрозу и нападение.

Кроме того, спасатели рекомендовали любителям дикой природы при встрече с парнокопытным во время прогулки по лесу не подходить к близко животному, не пугать и не раздражать его, а также не стоит пытаться его погладить или сфотографировать его со вспышкой. Лучше всего спокойно отойти от него, двигаясь спиной вперед и не выпуская зверя из поля зрения.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.