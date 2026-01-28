Спасатели Подмосковья предупредили об опасности выхода на лед после снегопадов

Зимние водоемы Подмосковья стали особенно опасны для рыбаков и отдыхающих из-за обильных снегопадов. Снег скрывает тонкий лед и опасные участки, что увеличивает риск провала, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические рейды на водоемах региона и напомнили жителям о правилах поведения на заснеженном льду. Заместитель начальника учреждения Игорь Сорокин отметил, что снежный покров создает двойную угрозу: он маскирует промоины, трещины и тонкий лед, а также своей тяжестью разрушает ледяную поверхность.

Особо опасными считаются зоны у обрывистых берегов, вблизи растительности, устьев ручьев и в местах с течением. Заснеженные следы от старых рыболовных лунок могут быть затянуты тонким льдом, который не выдержит веса человека. Визуально определить прочность льда в таких условиях практически невозможно.

Спасатели рекомендуют передвигаться только по проверенным тропам, не выходить на лед в одиночку и постоянно проверять его прочность пешни. Любителям подледного лова советуют иметь при себе спасалки, веревку длиной 15–20 метров, спасательный жилет, свисток и заряженный телефон во влагозащищенном чехле. Родителям напомнили о недопустимости игр детей на льду без присмотра, а рыбакам — об обязательном информировании близких о месте и времени возвращения.

Подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спецификой этой темы является запаркованность и снег.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.