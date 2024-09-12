Спасатели Подмосковья отработали навыки профессиональной подготовки в теплодымокамере

Работники территориального управления № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» отработал навыки профессиональной подготовки в теплодымокамере. Тренировки прошли в пожарно-спасательных подразделениях городских округов Ступино, Серпухов и Чехов. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Заместитель начальника территориального управления № 13 Александр Голяк рассказал, что теплодымокамера предназначена для профессиональной подготовки пожарных и спасателей к реальным условиям работы на пожаре, выработки высокого уровня выносливости, физической работоспособности и тепловой адаптации к повышенным температурам.

«В ходе тренировки работники противопожарно-спасательной службы после инструктажа по мерам безопасности в составе звена отработали задачи по поиску и эвакуация условного пострадавшего, отключению электроэнергии, а также по обнаружению очага пожара, ликвидации загорания и выхода из теплодымокамеры в полном составе на свежий воздух. Поставленные цели и задачи тренировки отработаны в полном объеме, со всеми испытаниями специалисты справились успешно. Регулярное проведение таких тренировок, несомненно, является большим вкладом в копилку опыта газодымозащитников», — заключил Голяк.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.