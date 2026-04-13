Спасатели обеспечили безопасность на Пасху в Подмосковье

Сотрудники МЧС обеспечили пожарную безопасность праздничных богослужений в честь Светлого Христова Воскресения в Подмосковье. Дежурства организовали в 912 храмах региона, происшествий не допущено, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

В ночь празднования Пасхи представители чрезвычайного ведомства несли дежурство в храмах Московской области для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации. Особое внимание уделили объектам с массовым пребыванием людей.

Праздничные службы традиционно сопровождаются использованием открытого огня — свечей и лампадок. По данным ведомства, именно человеческая неосторожность чаще всего становится причиной возгораний. В преддверии Пасхи инспекторы государственного пожарного надзора проверили все задействованные объекты, передали в храмы памятки и провели инструктажи со священнослужителями и прихожанами.

Для обеспечения безопасности привлекли группировку МОСЧС численностью 1409 человек и 237 единиц техники, в том числе от МЧС России — 601 специалиста и 134 единицы техники. Все мероприятия прошли без происшествий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.