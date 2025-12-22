Спасатели Мособлпожспаса предупредили жителей Подмосковья об опасности тонкого льда

Сотрудники территориального управления №8 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели рейды на водоемах Подмосковья 20 и 21 декабря, предупредив жителей о риске выхода на неокрепший лед, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В минувшие выходные спасатели территориального управления №8 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические рейды на водоемах, закрепленных за подразделениями. Жителям прилегающих населенных пунктов напомнили об опасности выхода на тонкий лед.

Начальник управления Владимир Ермаков отметил, что в зоне ответственности службы находится множество рек и озер, требующих особого контроля зимой. Для предотвращения несчастных случаев спасатели регулярно проводят профилактическую работу с населением.

Во время патрулирования специалисты измерили толщину ледяной корки у берега. Она составила всего 2–7 сантиметров, что недостаточно для безопасного выхода на лед. Спасатели рекомендовали отказаться от зимней рыбалки до наступления устойчивых морозов и использовать для переправы только стационарные мосты. Особое внимание уделили безопасности детей, призвав взрослых не отпускать их одних к водоемам. Также проверили наличие предупреждающих знаков на берегах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал обратить внимание на поддержание чистоты и безопасности граждан.

«Как и прежде, на нас ложится ответственность за безопасность и чистоту, и за все, что важно для человека: вода, электричество, транспорт», — сказал Воробьев.