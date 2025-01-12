SpaceX перенесла седьмой тестовый запуск космического корабля Starship

Изначально седьмой запуск планировался 13 января. Во время полета Starship впервые попытается развернуть полезную нагрузку в космосе. Для этого выпустят 10 макетов спутников.

Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года — через несколько минут корабль был разрушен. Во время второго запуска ступени успешно разделились, но Starship разрушился, не достигнув орбиты. Остальные четыре испытания были признаны успешными.

Ранее Илон Маск перенес штаб-квартиру собственной аэрокосмической компании SpaceX в новый город Старбейс. До этого главный офис компании находился в другом городе штата — Браунсвилле.