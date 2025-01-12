SpaceX перенесла седьмой тестовый запуск космического корабля Starship
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Компания SpaceX, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, перенесла запуск космического корабля Starship на 15 января, сообщает РИА Новости.
Изначально седьмой запуск планировался 13 января. Во время полета Starship впервые попытается развернуть полезную нагрузку в космосе. Для этого выпустят 10 макетов спутников.
Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года — через несколько минут корабль был разрушен. Во время второго запуска ступени успешно разделились, но Starship разрушился, не достигнув орбиты. Остальные четыре испытания были признаны успешными.
Ранее Илон Маск перенес штаб-квартиру собственной аэрокосмической компании SpaceX в новый город Старбейс. До этого главный офис компании находился в другом городе штата — Браунсвилле.