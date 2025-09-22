Создателей контента о сельской жизни Подмосковья ждут на премии «МедиаПоле»

Министерство сельского хозяйства РФ объявило о старте нацпремии «МедиаПоле». Она объединит авторов материалов о жизни и развитии сельских территорий. Финалисты встретятся в Москве, а победители разделят призовой фонд в 4,5 млн рублей. Проект реализуется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Подать заявку могут все граждане России от 18 лет — журналисты, блогеры, студенты, молодые специалисты и индивидуальные авторы, освещающие сельскую и загородную тематику. Для участия необходимо поделиться собственным материалом — постом, фото- или видеосюжетом, блогом, и записать короткую презентацию, рассказав о своем проекте. Экспертное жюри выберет 100 лучших работ. Финалисты отправятся в Москву, где их ждет двухдневная программа: посещение ведущих медиацентров страны, встречи с известными блогерами и обмен опытом.

Прием заявок продлится до 17 октября на сайте медиаполе.рф. Премия направлена на поддержку авторов, которые создают контент о жизни села, и на вовлечение молодежи в создание медийных проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.