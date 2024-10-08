Созданные в Подмосковье масла проверили гонкой на выносливость

Так, спортивный автомобиль команды G-Drive SMP Racing первым пересек финишную черту 4-часового марафона. На протяжении всей дистанции надежность работы болида обеспечивало высокотехнологичное моторное масло G-Energy 15W-50.

На старт гонки в финале Кубка России всероссийской серии G-Energy СМП РСКГ Эндуранс вышли 15 экипажей, объединивших свыше 30 пилотов. Болид победителей успешно преодолел более 530 км. Смазочные материалы «Газпромнефть-СМ» сохранили свои моющие и защитные свойства. Анализ проб после заезда показал стабильность всех основных характеристик масла, что говорит о надежной работе мотора в условиях многократных перегрузок и высоких температур.

«Газпромнефть-СМ» активно поддерживает автоспорт: разработки компании прошли сотни дополнительных проверок на маршрутах крупнейших состязаний страны. Высокие скорости и предельные нагрузки позволяют нашей продукции проявлять свои эффективные характеристики и достигать максимальных результатов», — сказал генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.