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СОЗД: законопроект о продлении маткапитала до 2030 года внесли в Госдуму

Законопроект, который предлагает продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2030 года, внесли в Государственную думу РФ. Об этом сообщается на сайте « Системы обеспечения законодательной деятельности » (СОЗД).

Официально законопроект называется «О внесении изменения в статью 13 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Он получил номер 801970-8.

Законопроект внесли в Госдуму 19 декабря в 17:24. Документ зарегистрировали и отправили председателю ГД РФ Вячеславу Володину.

Чтобы отправить деньги на программу материнского капитала в период с 2027 по 2030 годы, понадобится дополнительно выделить сумму 2 776 152 937 тыс. рублей. В этот период право на получение выплат обретут 4 900 тыс. российских семей.

Ранее во ВЦИОМе заявили, что в РФ стали меньше рожать.