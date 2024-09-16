Совет при УФАС Подмосковья обсудил вопросы в сфере антимонопольного закона

12 сентября состоялось очередное заседание Общественного совета при Московском областном УФАС России, на котором обсудили актуальные вопросы в сфере применения антимонопольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заседание прошло под руководством председателя Общественного совета, заместителя председателя Московского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Коробейкина Романа Сергеевича.

На заседании были рассмотрены вопросы правоприменительной практики в сфере закупок, а также актуальные вопросы и тенденции в сфере деятельности Московского областного УФАС России по контролю за торговой деятельностью на территории Московской области.

Кроме того, участники мероприятия обсудили деятельность управления по контролю за рекламной деятельностью и недобросовестной конкуренции, а также требования, предъявляемые к интернет-рекламе.

Позицию управления по вопросам повестки заседания представили заместитель руководителя Московского областного УФАС России Иванюженко Кирилл Владимирович, начальник отдела обжалования закупок Московского областного УФАС России Карданов Ахмед Хусейнович и начальник отдела контроля за экономической концентрацией и торговой деятельностью Московского областного УФАС России Муравьев Дмитрий Сергеевич.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.