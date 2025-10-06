Совет при УФАС Подмосковья обсудил вопросы в сфере антимонопольного закона

Заседание прошло под руководством председателя общественного совета, заместителя председателя Московского областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Коробейкина Романа Сергеевича.

На заседании были рассмотрены вопросы правоприменительной практики управления в сфере закупок, а также о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков.

Кроме того, участники заседания обсудили актуальные вопросы и тенденции в сфере деятельности Управления по надзору за рекламной деятельностью и недобросовестной конкуренцией на территории Московской области.

Позицию управления по вопросам повестки заседания представили заместитель руководителя Московского областного УФАС России Иванюженко Кирилл Владимирович и начальник отдела контроля за рекламной деятельностью и недобросовестной конкуренцией Московского областного УФАС России Бахвалов Сергей Ильич.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.