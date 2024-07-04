Совет молодежных парламентов при совете законодателей ЦФО создадут в Подмосковье

В ходе заседания совета законодателей Центрального федерального округа совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в ЦФО, которое прошло в Муроме, выступила председатель Московского областного молодежного парламента Татьяна Некрасова. Она рассказала об инициативе учреждения совета молодежных парламентов при совете законодателей ЦФО, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Мы приняли участие в нескольких форумах, в том числе на площадке Совета Федерации, где коллеги из разных регионов высказывали запрос на необходимость координации наших усилий и обмена лучшими практиками, помощи друг другу. Так родилась идея создать Совет молодежных парламентов», — отметила Татьяна Некрасова.

«Создание Совета будет способствовать не только обмену опытом между молодежными парламентами, но и укреплению связей между молодежными организациями и государственными структурами. Важно координировать эту работу, делать ее системной, структурированной и единонаправленной», — подчеркнула председатель молодежного парламента.

Предполагается, что Совет будет готовить рекомендации по вопросам формирования и реализации молодежной политики, обеспечения и защиты прав и законных интересов молодежи, реализовывать различные совместные проекты.

В ходе заседания инициатива была поддержана. «Старшие коллеги поддержали инициативу. Мы благодарны им за внимание к вопросам развития молодежной политики в регионах ЦФО. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отмечал, что за 13 лет Молодежный парламент Подмосковья стал площадкой для самореализации и продвижения важных идей», — сказала Татьяна Некрасова.

Совет молодежных парламентов Центрального федерального округа в статусе рабочей группы возглавит председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Татьяна Некрасова отметила, что президент объявил о запуске нового нацпроекта «Молодежь России», в задачи которого входит создание условий для активного участия молодежи в общественной и политической жизни страны. «Уверена, что в ближайшее время мы создадим те проекты в ЦФО, которые будут способствовать реализации целей нацпроекта», — сказала Некрасова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.