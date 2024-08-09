Силы группы заявили о своей готовности прийти по первому зову и защищать Родину «до последней капли крови». Кроме того, они отметили, что их цель — отстаивать интересы России и ее граждан.

На это заявление отреагировал экс-депутат Верховной рады Украины и политик Олег Царев. Он отметил, что это «было бы отличным возвращением».

В четверг стало известно, что бойцы группы «Вагнера» прибыли в Курскую область. Они находятся в эпицентре боевых действий и ведут бои против ВСУ под Суджей.