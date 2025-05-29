Совет директоров предприятий состоялся в Ступине

Перспективы социально-экономического развития округа, сбор и отправку гуманитарной помощи, меры поддержки бизнеса обсудили на заседании Совета директоров промышленных предприятий при главе городского округа Ступино Сергее Мужальских, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Провел совещание, приуроченное ко Дню российского предпринимательства, председатель Совета директоров, заслуженный химик Российской Федерации Василий Гавриков.

«Вы являетесь основными налогоплательщиками в местный бюджет, поэтому благополучие округа неразрывно связано с вашей профессиональной деятельностью. Развивая бизнес, вы создаете рабочие места, внедряете новые технологии, наполняете рынок товарами и услугами, увеличивая экономическую мощь нашей страны, региона и округа, обеспечивая достойное качество жизни нашим жителям. Со своей стороны мы стараемся делать все для улучшения комфорта ступинцев — строим школы, детские сады, благоустраиваем скверы, ремонтируем дороги и многое другое. Благодарю за труд. Поздравляю с профессиональным праздником, желаю успехов и процветания вашему бизнесу, финансового благополучия, новых трудовых достижений», — отметил Сергей Мужальских, руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

Отдельно глава округа поблагодарил предприятия, которые активно участвуют в общественной жизни, в оказании благотворительной помощи участникам СВО и ветеранам Великой Отечественной войны.

Начальник управления экономики Максим Харитонов выступил с докладом об актуальном перечне мер поддержки предпринимательства. В их числе: финансовые гранты, обучение, консультации, льготы, информационная поддержка.

Заместитель руководителя Ступинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области Наталья Калинина обозначила особенности проверок Роспотребнадзора в 2025 году. Это связано с изменением федерального и регионального законодательства.

Свыше 30 лучших предприятий и инвесторов отметили почетными грамотами и благодарственными письмами главы округа.

С 2000 года округ занимает I место в Московской области по объему обрабатывающего производства. По результатам прошлого года объем товаров, работ, услуг вырос на 11% и достиг 300 млрд рублей. Это больше, чем ВВП ряда субъектов России. Благодаря новым инвестициям ожидается увеличения этого показателя до рекордных 350 млрд рублей к концу текущего года.

В округе зарегистрировано свыше 60 промышленных предприятий, 4744 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.