Совет директоров предприятий Бронниц подвел итоги года и выбрал новых членов

Совет директоров предприятий, организаций и предпринимателей Бронниц провел итоговое собрание 17 декабря, на котором подвели итоги года, избрали новых членов правления и наградили представителей бизнеса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ежегодное собрание Совета директоров предприятий, организаций и предпринимателей городского округа Бронницы прошло 17 декабря. В мероприятии приняли участие руководители предприятий, представители бизнес-сообщества и администрации города.

Глава города Дмитрий Лысенков поблагодарил предпринимателей за вклад в развитие города и обозначил ключевые направления работы на ближайшее время. Председатель правления совета директоров Сергей Дуенин представил отчет о деятельности за 2025 год. Лидер местного отделения НКО Союз «Содействие женскому предпринимательству» Юлия Кирьянова рассказала об итогах работы организации. Генеральный директор ООО «Зет Энерго» Алексей Зубарьков выступил с докладом о социальной деятельности компании.

В ходе заседания новым членом правления избрали Галину Кареву, руководителя группы компаний «Феникс». Заместителем председателя правления стала Юлия Кирьянова. Также председатель благотворительного фонда «Милосердие» Нина Корнеева отметила важность дальнейшего сотрудничества с бизнесом.

В завершение глава города Дмитрий Лысенков, председатель совета депутатов Александр Каширин и председатель совета ветеранов Куликов вручили почетные грамоты и благодарственные письма представителям предприятий за вклад в развитие города и благотворительную деятельность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.