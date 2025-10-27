Соцсеть «ВКонтакте» представила «Тренды» в клипах

«Тренды» в «VK Клипах» помогают авторам и брендам увеличить аудиторию, присоединяясь к популярным темам и востребованным обсуждениям. Пользователи в свою очередь получают больше интересного контента и поводов для общения.

Актуальные тренды встроены в процесс создания ролика: при публикации авторам предлагаются популярные хештеги и музыкальные композиции. Клипы, использующие трендовые хештеги или треки, лучше выделяются в ленте и привлекают больше внимания. Алгоритмы анализируют актуальность тематики и предпочтения аудитории, помогая качественному контенту охватить более широкую аудиторию. Эта функция доступна как сообществам, так и личным страничкам «ВКонтакте».

В специальном разделе собраны актуальные тренды, представлен календарь заметных событий, чтобы подсказать авторам, что популярно в настоящий момент и что может вызвать интерес в перспективе. Вирусные события получают свою витрину в «VK Клипах»: у каждого тренда есть отдельная страница с подборкой видео и перечнем авторов, которые его поддерживают.

Благодаря «Трендам» начинающие авторы могут заявить о себе, а опытные креаторы — повысить уровень вовлеченности аудитории. Для брендов это способ органично включаться в разговор с пользователями, а для зрителей — возможность быть частью обсуждения популярных тем.

«Сегодня самые заметные тренды рождаются в коротких видео, каждый день „VK Клипы“ собирают 3 миллиарда просмотров. Идеи пользователей быстро становятся массовыми и объединяют миллионы зрителей, авторов и брендов. Наша задача как платформы — поддерживать этот процесс: помогать находить актуальные темы и вдохновлять на создание контента. Мы создаем условия, в которых креаторы и бренды находят новые возможности для роста, а зрители — темы и истории, которые объединяют людей вокруг общих интересов», — отметил директор по продукту «ВКонтакте» Евгений Васильев.

Во втором квартале 2025 года ежедневное количество просмотров «VK Клипов» достигло 2,93 млрд, что на 70% превышает показатель предыдущего года. Общее время, проведенное пользователями в сервисе, увеличилось в 2,2 раза благодаря росту аудитории, улучшению рекомендаций и новым продуктовым обновлениям. Количество загруженных клипов увеличилось в шесть раз, а число авторов выросло на 118%.

