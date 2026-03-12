Социальные инвалиды: психолог жестко прошлась по зумерам, зависящим от родителей

Современный инфантилизм — это потрясающая форма самообмана. Можно сколько угодно рассуждать о личных границах, осознанности и токсичности старшего поколения, но пока мама с папой оплачивают съемную квартиру, психотерапевта и доставку еды, назвать себя взрослыми нельзя. Об этом РИАМО сообщила психолог Арина Никифорова.

«Вы — великовозрастные дети на содержании, играющие в независимость. Ожидание финансовой поддержки после нескольких лет отдельного существования — это не норма, это социальная инвалидность, при которой формируется чудовищная потребительская позиция: «я заслуживаю комфорта просто по факту своего существования». Это ведет к деградации общества. Что это поколение сможет предложить уже своим детям, если не научится зарабатывать?» — прошлась по зумерам Никифорова.

По словам психолога, если человек хочет реальной финансовой сепарации от родителей, а не ее имитации, нужно начинать с жесткого столкновения с реальностью.

«Первый шаг — добровольный и бескомпромиссный отказ от родительских дотаций. Да, придется съехать из уютной студии в комнату с соседями. Да, вместо крафтового кофе по утрам будет растворимый, а вместо неспешного поиска работы мечты — скучный труд по графику», — добавила эксперт.

По ее словам, истинная независимость покупается исключительно через дискомфорт и болезненное снижение уровня жизни до того предела, который человек способен обеспечить себе сам.

«Дозированный дискомфорт делает психику крепче. При этом съезжать от родителей в никуда не надо. Нужно думать реалистично – сможете ли вы себя прокормить и обеспечить себе базовые потребности. Кто знает, что может произойти с родителями. Несчастные случаи бывают со всеми. И не должно быть такого, чтобы взрослый человек не мог бы выжить без их финансовой поддержки», — отметила Никифорова.

Психолог призвала зумеров перестать прикрываться выгоранием и долгим поиском себя.

«Найдите сначала способ себя прокормить, и только тогда у вас появится моральное право называться взрослым человеком», — заключила эксперт.

