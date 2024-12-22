Социальную доплату для пенсионеров в Москве поднимут с 1 января

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Соцдоплата для пенсионеров в Москве вырастет с 1 января до 25 850 рублей

Социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет с 1 января до 25 850 рублей, сообщила РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

По её словам, сумма ежемесячной выплаты с учетом доплаты составит до 25 850 рублей в зависимости от сроков постоянного проживания в Москве.

Социальная доплата осуществляется неработающим пенсионерам до величины прожиточного минимума пенсионера или до городского социального стандарта.

Ранее в Госдуме инициировали законопроект о 13-й пенсии всем россиянам.