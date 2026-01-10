Соцфонд устроил массовый перерасчет пенсий для многодетных мам в РФ

Социальный фонд РФ провел перерасчет пенсий для 400 тыс. матерей, воспитавших пятерых и более детей. С 1 января были сняты ограничения на учет в страховом стаже времени ухода за ребенком до полутора лет, рассказали РИА Новости в СФР.

Женщины, которые ухаживали минимум за пятью детьми, смогут пересчитать размер собственной пенсии. До этого в стаж засчитывались исключительно периоды ухода за четырьмя детьми. Суммарно максимум шесть лет.

В СФР отметили, что там и дальше ведут работу по увеличению пенсий матерям, которые воспитали не менее пяти детей. Перерасчет сделали для более 400 тыс. россиянок. Работу проводят даже в праздничные дни.

Большую часть пенсий изменили проактивно. Заявлений подавать россиянкам не пришлось.

Глава Соцфонда Сергей Чирков подчеркнул, что для этого работники отделений СФР составляли списки многодетных матерей, имеющих право на увеличение пенсии. Использовались предоставленные женщинами данные. Также россиянки, имеющие право на увеличение пенсии, могут обратиться за этим через «Госуслуги» или пойдя в отделение Соцфонда.

