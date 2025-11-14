Сотрудницу «Летуаля» вынудили уволиться из-за фото во время больничного
Фото - © Ольга Зиновская / Фотобанк Лори
Сотрудницу сети магазинов «Летуаль» уволили из-за того, что во время больничного она публиковала фотографии в соцсетях. Девушка обратилась в суд, добилась восстановления и компенсации, сообщает «Осторожно, Москва».
Продавец-консультант ушла на больничный в январе этого года. В рабочем чате директор магазина пристыдила ее из-за публикации фото в соцсетях. Она заподозрила сотрудницу во вранье, якобы у нее нет никакой болезни.
После выхода с больничного девушке предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Если она откажется, директор пригрозила уволить сотрудницу по статье.
После инцидента продавец направилась в суд. Ей удалось выиграть дело. Девушку восстановили на работе, взыскали в ее пользу средний заработок за время ее пребывания на больничном, а также моральную компенсацию.
